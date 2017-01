Moïse : le parcours-type de l’élection

Moïse

Au tout début, Moïse est attiré par cet étrange buisson qui brûle sans se consumer : «Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire». Toute vocation, toute élection, commence ainsi par une attirance irrésistible qui met en mouvement.

Mais voilà qu’au cœur du Buisson Dieu appelle : «Moïse, Moïse». Au fond ce n’est pas le phénomène étrange du buisson ardent qui compte, mais cette capacité d’émerveillement, de décentrement, d’écoute qu’il a suscitée et qui rend apte à entendre l’appel. Lorsque Moïse répond : «Me voici», il manifeste sa disponibilité et son désir de s’engager dans l’aventure de la rencontre ! Or la mission que Dieu confie à Moïse est une mission «impossible» : «Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël».

Devant cet appel qui le dépasse, Moïse s’interroge : «Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël?». Quand le Seigneur nous révèle notre propre mission – qui toujours va au-delà de nos capacités – notre première réaction est de faire retour sur nous-mêmes et de nous demander : «Mais au fond qui suis-je ? À mes yeux, aux yeux des autres et aux yeux de Dieu ? Suis-je à la hauteur ?». Cette remise en cause identitaire déstabilise et inquiète.

Le Seigneur rassure alors Moïse en lui disant : «Je suis avec toi». Et nous entendons en écho les paroles du Christ : «Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin des temps». Dieu nous promet de nous accompagner sur le chemin qu’il nous indique.

Suit alors un long dialogue entre Dieu et Moïse qui marque un approfondissement de la vie intérieure de Moïse. Moïse demande à Dieu son nom. Or connaître le nom d’une personne, c’est non seulement entrer dans son intimité mais c’est aussi avoir un certain pouvoir sur elle. Dieu consent à cette demande presque sacrilège : il se révèle par le nom imprononçable qui restera le sien pour toujours. Et ainsi il se rend dépendant des hommes. C’est peut-être parce que Moïse est l’élu par excellence que les évangélistes présentent Jésus comme un nouveau Moïse.

Jean-Pierre Rosa